Новый астропрогноз, возможно, поможет вам сориентироваться в жизни и принять правильные решения.

Постарайтесь не переоценить собственные силы – все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.Когда появится острое желание над кем-нибудь пошутить, приложите максимум усилий, чтобы жертва не смогла потом вас вычислить. Завтрашний день будет трудно провести спокойно.Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте — все получится. Только выберите хорошую сказку, нестрашную. Завтра не стоит предъявлять претензии к кому бы то ни было — как бы не пришлось извиняться.Вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но и вам такое поведение это чести не добавит. Придется приспосабливаться к обстоятельствам.Больше всего вы будете нуждаться в хороших новостях. Завтрашние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как правильнее всего использовать свое преимущество.Соглашаясь на компромиссное решение, вы выиграете от него больше, чем проиграете. Если же продолжать тянуть волынку, не отвечая ни да ни нет, ситуация никоим образом не улучшится.Не стоит считать, что вам по определению должны доставаться только неприятности. В ближайшее время вы должны убедиться в обратном. Завтра, возможно, покажется, что вы проиграли, но это не так. Надо подождать.Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную – решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.Постарайтесь быть попроще, и тогда, возможно, вас поймут. Вы нынче будете мыслить столь сложными категориями и изъясняться такими высокоучеными словами, что нормальный человек и с поллитрой не разберется.Постарайтесь не доводить до истерики окружающих. Завтра ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе.Вашей сильной стороной будет абсолютно непрошибаемая логика. Однако не следует ждать того же от окружающих. Завтра вы будете выглядеть белой вороной. Оберните отличие от других в свою пользу.Поток энергии, который нес вас последнее время, почти не требуя усилий, кажется, начинает иссякать. Можете передохнуть, ожидая следующей волны. Завтра остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний.