По состоянию на 20 мая количество официально зарегистрированных безработных в Украине превысило полмиллиона человек, что на 64% или на 196 тысяч больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Госцентра занятости 25 мая.Больше всего безработица выросла в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 - 2,3 раза) и в Киеве (в 3,5 раза).За период карантина в базе данных службы занятости насчитывалось 112 тысяч вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. По состоянию на 20 мая количество вакансий составило 51 тысячу (на 40% меньше).При этом средний размер зарплаты в вакансиях составлял 7 тысяч гривен. Количество претендентов на одно рабочее место в различных регионах широко варьируется. Так, по состоянию на 1 мая 2020 года, количество претендентов в Черниговской области составляло 28 человек на одно рабочее место, а в Киеве - 2 человека.Утверждается, что за время карантина трудоустроено 104 тысяч человек (из них - 70 тыс. безработных). Это на 49% меньше, чем годом ранее.Большинство украинцев были трудоустроены по направлению службы занятости в сельском хозяйстве (68%).Напомним, в этом году безработица в Украине вырастет до 9,4%, ожидают в Кабмине. По официальным данным, безработным украинцам выплатили 2,3 млрд грн помощи с начала карантина.