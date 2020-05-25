Харьковский метрополитен сегодня, 25 мая, возобновил перевозку пассажиров после двухмесячного карантина.

Как сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, запуск метро прошел успешно. На данный момент, количество пассажиров в метрополитене после ослабления карантина уменьшилось вдвое.- Мы запустились без каких-либо сбоев - это результаты работы тех двух месяцев, которые мы были на карантине. Все это время метрополитен работал, конечно, не в том объеме, как прежде, но у нас курсировали поезда, это необходимо по технологии, работала вентиляция, проводились регламентные работы и прочее, - сообщил Водовозов.Чиновник подчеркнул, что в подземку пассажиров допускают только в защитных масках. Их наличие у пассажиров будут проверять сотрудники метрополитена и полиции. Как сообщила рядовой полиции Оксана Беликовская, на каждой станции круглосуточно дежурят один или несколько патрульных.- Нам рекомендуется попросить человека выйти из метро и купить маску либо воспользоваться другими видами транспорта. Мы маски не выдаем. В то же время выводить насильно людей без масок мы не можем, а можем только предупредить их об опасности, - отметила сотрудник полиции.По словам генерального директора КП «Харьковский метрополитен» Вячеслава Стаматина, в метрополитене будут соблюдать санитарные нормы, дезинфекцию составов будут проводить четыре раза в сутки. Кроме того, по словам Стаматина, все сотрудники метрополитена обеспечены термометрами и в случае подозрения на плохое самочувствие, могутпроверить температуру у пассажиров.- Если есть подозрение или жалобы, мы измеряем пассажирам температуру и в случае необходимости можем вызвать скорую помощь. Также перед каждой сменой температуру измеряют всем работникам метро. Отмечу, что за время карантина среди наших сотрудников не было ни одного заболевшего коронавирусом. Было только одно подозрение, но оно не подтвердилось, - сообщил Вячеслав Стаматин.Также он отметил, что в случае увеличения пассажиропотока в метро пустят дополнительные составы. Однако пока в этом нет необходимости.О первом дне работы Метрополитена рассказали корреспонденты «р1»