Антимонопольный комитет предупреждает авиаперевозчиков об ответственности за продажу билетов на международные рейсы, которые могут не состояться из-за продления карантина, а также за замалчивание информации о возврате средств.

Антимонопольный комитет Украины дал рекомендации 12 авиакомпаниям и предупредил, что нарушителям грозит штраф до 5% годового дохода, сообщает пресс-служба АМКУ.– Информация о возобновлении авиаперелетов вводит в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята ими как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности, – говорят антимонопольщики.По информации АМКУ, некоторые авиаперевозчики заявляли о возможности купить билеты с 23 мая. Кроме этого, в Антимонорольном комитете отмечают, что на сайтах некоторых авиакомпаний за отмененный рейс предлагают только замену бронирования или обмен билета на промокод. При этом отсутствует опция денежного возмещения стоимости билета, что свидетельствует о предоставлении неполной информации.Поэтому АМКУ принял обязательные для рассмотрения рекомендации:– воздержаться от распространения неполной информации о продаже билетов до официального подтверждения компетентными органами обеих стран;– предоставлять потребителям полную и актуальную информацию о невозможности осуществления регулярного рейса в случае, если авиасообщение между Украиной и другими странами не будет открыто;– предоставлять полные и доступные сведения обо всех вариантах обслуживания, предусмотренных авиационными правилами, в частности информировать сайте о возмещении стоимости авиабилетов в связи с отменой рейсов.Среди авиакомпаний, которые распространяли соответствующую информацию АМКУ указывает: Wizz Аir, МАУ, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss.Эти и еще шесть авиакомпаний должны сообщить АМКУ о результатах рассмотрения рекомендаций в десятидневный срок со дня их получения.В АМКУ напоминают, что нарушение Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" влечет штраф в размере до 5% дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.На этой неделе Czech Airlines и Swiss объявили о планах возобновить полеты с июня, напоминает Liga.net. Ранее немецкий авиаперевозчик Lufthansa подтвердил возобновление регулярных рейсов в Киев из Франкфурта с 1 июня. В конце апреля Wizz Air объявила об открытии базы во Львове и планах запустить с 1 июля пять рейсов из Львова и два из Харькова.При этом Министерстве инфраструктуры Украины считают, что продажа авиабилетов из Украины после 22 мая является преждевременной и вводит пассажиров в заблуждение.