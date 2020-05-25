Чувство благодарности нужно воспитывать в себе, из-за него мы становимся более счастливыми. К такому выводу пришли исследователи из University of Twente.

Ученые выяснили, что чувство благодарности делает нас более счастливыми и укрепляет психическое здоровье. И если мы сознательно будем тренировать в себе это чувство, это принесет пользу психике. Люди с выраженным чувством благодарности являются более счастливыми, они реже страдают от психологических проблем. Впервые в истории науки ученые доказали существование этой связи.Ранее в ходе других подобных исследований о тренировках чувства благодарности ученые не смогли обнаружить подобный эффект. И вот теперь исследователи наблюдали за воздействием 6-недельного курса тренировок, во время которого 217 человек воспитывали в себе чувство благодарности. Оно позволяет сфокусироваться на хорошем в жизни, дает получать удовольствие от самых простых вещей, оценивать происходящее и то, что люди делают для нас. Воспитание чувства благодарности не какой-то психологический трюк, позволяющий быстро почувствовать себя счастливым. Речь идёт о выработке нового отношения к жизни.За счёт развития чувства посредством тренировок сама жизнь становится менее нудной, а люди - более гибкими. Исследование показало, что 6-недельного курса достаточно для демонстрации более выраженного чувства благодарности и заметного роста ощущение благополучия. Причём этот эффект сохранялся и в долгосрочной перспективе. Очень важно не игнорировать негативные переживания, признавать трудности и психологические неудобства, но больше ценить хорошее в жизни, по возможности. Именно это и воспитывает в человеке способность переносить любые события в жизни, как подчёркивают исследователи, пишет The Explorist.