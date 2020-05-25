Харьковская область вошла в список регионов, где эпидемическая ситуация позволила перейти ко второму этапу ослабления карантина. Когда и куда смогут пойти, поехать и даже полететь харьковчане?

С 22 мая можно играть в футбол и посещать богослужения

С 23 мая – пассажирские перевозки автотранспортом

С 1 июня открываются спортзалы и запускаются электрички

С 10 июня – посидеть в кафе и посетить музей

Где карантин не смягчают?

Харьковская область соответствует всем трем критериям, определенным Кабмином, которые позволяют ввести в регионе адаптивный карантин. Соответствующее решение было принято 22 мая на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.По данным МОЗ, на 24 мая инцидентность (то есть средний показатель новых заболеваний за семь дней на сто тысяч населения) составляла на Харьковщине 4,67 при норме меньше 12. Заполненность коек в харьковских медучреждениях, предназначенных для лечения больных Covid-19, зафиксирована на уровне 2,97%, что соответствует требованиям (меньше 50%). Показатель тестирования, который должен быть больше 12 на сто тысяч населения в течение последней недели, в нашем регионе тоже укладывается в норму, хоть и с незначительным запасом – 14,27%.Таким образом, с 22 мая на Харьковщине разрешено проведение спортивных мероприятий, в которых принимают участие не более 50 человек, правда, без зрителей. Если требуется участие более 50 человек, этот вопрос нужно согласовать с Минздравом.Кроме того, с 22 мая разрешено проведение религиозных мероприятий при условии не более одного человека на десять квадратных метров помещения.Также с этого дня разрешено открывать отели, однако работа гостиничных ресторанов пока запрещена.С 23 мая в Харьковской области разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, межгородском, внутриобластном и межобластном сообщении, но только на сидячих местах. Пассажиры должны соблюдать масочный режим в транспорте и держать дистанцию в прикассовых и кассовых зонах.В Харькове городской общественный транспорт решили запустить в полном объеме с 25 мая – в соответствии с заключенными договорами, паспортами маршрутов, существующими линиями метрополитена и расписанием движения. Такое решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, речь идет о троллейбусах, трамваях, автобусах и метрополитене. Метро открылось накануне, 25 мая (см. стр. 1). Требования такие: работники и пассажиры должны соблюдать масочный режим. Кроме того, должно быть обеспечено расстояние между пассажирами возле терминалов по продаже и пополнению карт, а также между ожидающими разрешения на вход в вестибюль и на платформы станций.Также с 23 июня в Харьковской области разрешено посещение учреждений дошкольного образования. Однако в Харькове, как мы уже писали, детские сады откроются не раньше 1 июня.С 1 июня на Харьковщине разрешается работа учреждений физкультуры и спорта, спортзалов, фитнес-центров – кроме проведения групповых занятий с количеством участников более десяти человек.Возобновляется посещение занятий в группах не более десяти человек в учреждениях образования, проведение профессионально-технической подготовки и государственной квалификационной аттестации. С этой даты можно будет получать документы о профессиональном, профессионально-техническом и высшем образовании. Снят запрет на участие в образовательном процессе взрослых, публичной защите диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятий.С 1 июня разрешается перевозка по области железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщении (пригородном, городском и региональном) в пределах количества официально предусмотренных сидячих мест. Если перевозки осуществляются через населенные пункты, в которых выявлена вспышка коронавирусной болезни, из-за чего смягчение карантина там не действует, то посадка пассажиров в транзитном пункте запрещена. Перевозки в города и села, в которых не внедряется ослабление противоэпидемических мер, разрешены в пределах 50% от количества сидячих мест при условии рассаживания пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.С 10 июня кафе, рестораны и другие заведения общественного питания смогут принимать посетителей не только на летних площадках, но и в помещениях – при условии соблюдения противоэпидемических мер.С этой даты возобновляется деятельность учреждений культуры. Решение о приеме посетителей принимает собственник или органа управления. Будут разрешены и культурные мероприятия при условии, если на одного посетителя приходится более пяти квадратных метров площади помещения.Будет разрешена также деятельность учреждений, предоставляющих услуги размещения.С 15 июня Харьков начнет принимать и отправлять самолеты, выполняющие внутренние рейсы.Не готовы к смягчению карантина Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области. В других областях определенное послабление позволительно, но не обязательно – все зависит от решения местной власти.