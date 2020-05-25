По словам врача-стоматолога Михаила Заславского, среди продуктов, разрушающих зубную эмаль, выделяются цитрусовые и выпечка.

Стоматолог назвал три категории продуктов, разрушающих зубную эмаль. К первой он причислил разнообразные газированные напитки. Ради здоровых зубов от их потребления нужно отказаться совсем, убежден врач. Даже от их «легких» версий.- Не верьте, что напитки с пометкой light менее вредны. На здоровье зубов они оказывают сильное негативное влияние, подобно любой газировке, - заявил Заславский.Цитрусовые, несмотря на полезные для здоровья свойства, также составляют отдельную категорию продуктов, способных вредить эмали. Чтобы защитить зубы, медик советует избегать их чистки после употребления цитрусовых плодов.- Лучше всего прополоскать рот водой и ничего не есть в течение 20-30 минут. Таким образом, кислота успеет нейтрализоваться, не причинив вреда зубам, - поделился советом специалист.Отдельно стоматолог выделил сладости и выпечку. Их потребление снабжает сахаром бактерии, живущие в полости рта. Отходы жизнедеятельности этих микроорганизмов являются кислотными: они декальцинируют или деминерализуют зубную эмаль, разрушая ее структуру. После употребления продуктов данной категории тоже нужно обязательно ополаскивать рот.