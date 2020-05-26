Кабмин отменил возможность пересечения границы с Беларусью по внутреннему паспорту с 1 сентября.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, сообщает пресс-служба правительства.На территорию Беларуси украинцы смогут выезжать по загранпаспортам. При пересечении границы в обратном направлении Госпогранслужба будет осуществлять пропуск по внутреннему украинскому паспорту.В Кабмине считают, что это решение позволит улучшить защиту украинских граждан и уменьшить время прохождения пограничного контроля.