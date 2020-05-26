В масках и без толчеи – накануне харьковчане впервые за два с лишним месяца добирались на работу на метро. Как встречала пассажиров подземка в первый посткарантинный рабочий день, проверил на себе «Вечерний Харьков».

В понедельник в 5.30 харьковский метрополитен начал принимать пассажиров. Подземка возобновила работу после двухмесячного простоя (с 18 марта). Казалось бы, горожане на радостях толпами хлынут в метро, но ничего апокалиптического не произошло.В 8.30 на достаточно востребованной станции метро «Студенческая» – тишь да благодать. На стеклянных дверях при входе в вестибюль развешены листовки-предупреждения о том, что пассажиры допускаются на территорию метрополитена только в масках или респираторах. В самом вестибюле – немноголюдно. У автоматов по пополнению Е-тикетов – по одному человеку, единичные пассажиры покупают талоны на проезд. Все в масках.Если в Киеве требования к работе метро обнародовали еще 23 мая (обязательный масочный режим, перчатки, температурный скрининг), то харьковские пассажиры до последнего момента пребывали в неведении, к чему готовиться. На сайте Харьковского горсовета за день до открытия подземки сообщалось лишь, что будут пускать в метро только пассажиров в масках.Сотрудница станции – в маске и с защитным экраном на лице – заверила, что дезинфицирующие средства для сотрудников, конечно же, есть. И в качестве доказательства достала из-под стойки литровую пластиковую бутылку с пульверизатором.– А для пассажиров не предусмотрено, – добавила она.Сотрудника, измеряющего температуру пассажиров, не видно.– А температуру на входе меряете? – спрашиваю.– Конечно, – уверяет сотрудница.– И где? – допытываюсь я, окинув взглядом вестибюль.– А вам что, плохо? – забеспокоилась она. – Сейчас позвоню, термометр принесут – измерим.– А что, температуру измеряют только по просьбе пассажиров? – интересуюсь я.– Нет, всем будем измерять. Просто сегодня первый день, и прибор только привезли, – уверяет она.Спускаюсь на платформу. Народу совсем немного, вагоны в электричках полупустые, люди занимают сидячие места, рассаживаясь подальше друг от друга.– С самого утра пассажиров не очень много. Столпотворения, скорее всего, не будет, потому что многие все еще работают дистанционно, некоторые заведения по-прежнему закрыты, студенты на занятия не ездят, – поделилась своими соображениями сотрудница станции.