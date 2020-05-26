Говоря об опасном влиянии алкоголя на сердце и сосуды, врач-кардиолог назвала пиво «особенно неполезным».

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич, рассказавшая о вредных для сердечно-сосудистой системы продуктах, подчеркнула крайне негативное воздействие на нее алкогольных напитков – в первую очередь, пива.- Причина тому – избыток кобальта в пенке, - сказала кардиолог.По имеющимся данным, суточная предельно допустимая доза металла содержится в 375 миллилитрах пива, превышение дозы может быть кардиотоксичным, провоцировать при регулярном потреблении развитие кардиопатии.Для пива характерна быстрая всасываемость, этому способствует его углекислый газ. Когда человек употребляет напиток, кровеносные сосуды практически моментально становятся заполненными, увеличенными в объеме. Его частое питье в больших количествах способствует варикозному расширению вен, увеличению сердца, которое вынуждено перекачивать излишнее количество жидкости. В результате оно становится дряблым, обрастает жиром – на этом фоне учащаются сокращения, возникает аритмия, растет давление.Также пиво вызывает гормональные сбои, заметила Кореневич.По словам кардиолога, относительно безопасным для сердца может быть красное сухое вино – при условии, что оно употребляется не чаще 3-4 раз в неделю. За один прием можно употребить только один-два бокала вина, заявила Кореневич.