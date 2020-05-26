Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание закончилась на Харьковщине еще два месяца назад, а точная дата его проведения была установлена только в конце прошлой недели. Какие изменения внес коронавирус в условия проведения ВНО и будут ли подкорректированы тестовые задания с учетом дистанционного обучения, эффективность которого вызывает большие сомнения?

Установлены даты ВНО

Экзамены проводить опасно

Если абитуриент заразился

Реально ли выполнить все требования

Тесты менять не будут

Пробное независимое оценивание в этом году должно было проходить в две сессии: 21 марта – по украинскому языку и литературе; 28 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам – английскому, испанскому, немецкому и французскому. А основная сессия ВНО должна была стартовать 21 мая. Однако карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, внес свои коррективы в планы абитуриентов – как пробное, так и основное тестирование были перенесены.В конце прошлой недели Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, после чего Минобразования обнародовало даты проведения пробного и основного тестирования.Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам – 17 июня. Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования. Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования появятся в личных кабинетах участников пробного ВНО до 1 июня. Для входа в личный кабинет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше.Основная сессия ВНО состоится 25 июня – 17 июля: по математике – 25 июня; по украинскому языку и литературе – 30 июня; по физике – 2 июля; по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля; по английскому языку – 7 июля; по истории Украины – 9 июля; по биологии – 13 июля; по географии – 15 июля; по химии – 17 июля. Результаты ВНО станут известны до 29 июля.Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:– оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.п.);– приглашения-пропуска;– средств индивидуальной защиты – маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию – прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.В Минобразования считают, что в условиях пандемии проведение ВНО намного безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах. Большинство участников проходят тестирование по месту жительства, им не нужно ездить по нескольку раз в другой город или область. К тому же на вступительных экзаменах обычно собирается гораздо большее количество людей в аудиториях, чем во время ВНО.Также министерство отвергло вариант проведения ВНО на открытых площадках или стадионах, прежде всего из-за непредсказуемых погодных условий: участникам и инструкторам могут помешать солнце, дождь или сильный ветер. Не менее важным фактором является безопасность – большое количество людей одновременно в одном месте, даже на открытой местности, представляет угрозу в условиях распространения коронавируса. Да и инструкторам в таких условиях будет труднее проконтролировать процесс тестирования и не допускать списывания. Также, по правилам ВНО, участники должны видеть часы. Посторонние шумы на открытой местности будут мешать им слышать инструкторов и не позволят сконцентрироваться на заданиях. Особенно это касается прохождения тестирования по иностранным языкам, которое предполагает аудирование, поэтому должно проходить в тихом помещении.Абитуриенты, которые зарегистрировались для участия в ВНО, однако контактировали с больными или заразились коронавирусом, смогут пройти тестирование во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из режима самоизоляции.Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля – 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В этом году для участия в дополнительной сессии будет возможность зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая – 9 июня) для всех, кто не смог это сделать с 3 февраля по 24 марта.Если же из-за изоляции или болезни абитуриент будет вынужден пропустить и дополнительную сессию, то его освободят от ВНО по состоянию здоровья. Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний. А особенности поступления в университет для таких категорий абитуриентов, формы проведения вступительных экзаменов определяются отдельно в условиях приема на обучение в заведения высшего образования и утверждаются МОН Украины ежегодно.Планируется, что формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся, но при условии соблюдения социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. МОЗ опубликовало постановление, в котором определены правила, по которым будет проходить ВНО. Все участники должны быть в масках или респираторах, перед началом экзамена им будут измерять температуру. На входе в здание и аудиторию должны быть антисептики для рук. Расстояние между участниками должно быть не менее 1,2 метра. За час до тестирования и после него необходимо убирать и дезинфицировать помещения и проветривать их в течение 30 минут. В местах проведения ВНО должны дежурить медики. Предусмотрено также множество других правил.Выполнить все условия при организации ВНО на Харьковщине вполне реально.– У нас всегда было 15 участников в аудитории: 13 лет проводим ВНО и 13 лет у нас 15 участников в аудитории. Соответствующая дистанция всегда выдерживалась и без карантина, – сообщил «Вечернему Харькову» директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко. – На Харковщине проблем быть не должно. Выполняли разные требования – выполним и эти. У нас люди дисциплинированные, мобильные. Самое главное – начать подготовку.За чей счет будут обеспечиваться санитарные требования, пока неизвестно.– Сдается мне, что из тех же источников, из которых покупаются шторы в класс, меняются доски и ремонтируется школьная сантехника. То есть опять-таки из карманов родителей, – предполагает мама одиннадцатилассника Лика.Далеко не всем выпускникам удалось на дистанционном обучении освоить программу, рассчитанную на весну. Однако никакие коррективы в тестовые задания в связи с этим вноситься не будут.– Никаких изменений в тесты никто вносить не будет, ибо они уже два месяца как отпечатаны, – говорит Александр Сидоренко. – Корректировок быть не может – документ о среднем образовании предусматривает наличие определенного объема знаний по каждому предмету. Я вообще не вижу проблем – в 11-м классе во втором полугодии нового материала нет, сплошное повторение.О том, что из тестов не будут удалены вопросы по программе, которую проходят одиннадцатиклассники в апреле-мае, заявили и в Минобразования.– Цикл подготовки тестовой тетради длится три года, в течение которых содержание проходит экспертную оценку, апробацию. Это обеспечивает высокое качество тестового инструмента, и этим нельзя пренебрегать, – пояснили свою позицию в МОН. – Тестовые тетради на ВНО 2020 года уже сверстаны и практически все напечатаны. Замена заданий будет означать макетирование и печать новых экземпляров. В то же время в тестах очень мало заданий, основанных на учебном материале, который изучается в 11-м классе в апреле-мае. Такое задание может быть вообще одно на весь тест. Перепечатка тиража тестовых тетрадей нецелесообразна. К тому же модель ранжирования результатов тестирования снижает влияние внешних факторов, и УЦОКО сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников.