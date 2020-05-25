Злоумышленниками оказались двое жителей Днепропетровской области 30 и 29 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, во время досудебного расследования установлено, что ночью 24 мая двое мужчин подошли к автомобилю "BMW" и попросили водителя, чтобы он их подвез. Получив отказ, мужчины нанесли ему несколько ударов, завладели автомобилем и уехали в неизвестном направлении.За считанные часы сотрудники Основянского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими установили местонахождение похищенного автомобиля и лиц, совершивших преступление.Правонарушителями оказались 30 и 29-летние граждане.По данному факту следователями Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.