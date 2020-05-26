Количество активных вакансий в Украине к 18 мая возросло до 31 900 по сравнению с 22 800 на 26 апреля.

Об этом 25 мая сообщила платформа OpenDataBot со ссылкой на данные собственного мониторинга сайтов по трудоустройству.Вместе с тем до начала карантина на профильных сайтах было порядка 54 000 вакансий. Об оживлении бизнеса свидетельствует возвращение числа вновь зарегистрированных физических лиц-предпринимателей к докарантинному уровню - 4 775 ФОП за неделю.В последнюю неделю апреля было зарегистрировано всего 1 500 новых ФОПов. По данным, собранным платформой, сейчас в Украине работает 69% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина.Но их выручка составляет только 51% от показателя на 12 марта. Активность пешеходов восстановилась до 90% к докарантинним показателям, водители сейчас ездят на 30% больше, чем до карантина.