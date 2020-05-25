Как выяснилось, он находился у своего знакомого. Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло.


Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 24 мая от его отчима. Раньше ребенок неоднократно самовольно покидал дом.

Работники Новобаварского отдела полиции установили местонахождение беглеца. Полицейские провели с ним профилактическую беседу. Ребенка передали в городскую детскую клиническую больницу № 19.

Сейчас устанавливается местонахождение матери ребенка, которую уже неоднократно привлекали к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Службой по делам детей в Новобаварский районе будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.

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