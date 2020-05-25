События В Харькове ДТП на Архитектора Алешина: автомобиль оказался между двух деревьев (фото, видео) Вечерний Харьков 25.05.2020 479 По имеющейся информации, виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии. Читайте также На улице Академика Павлова столкнулись два автомобиля (видео) В Харьковской области пара удерживала людей для бесплатной работы на собственном хозяйстве Харьковские полицейские разыскали пропавшего подростка БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На улице Академика Павлова столкнулись два автомобиля (видео) События 25.05.2020 Лента новостей На улице Академика Павлова столкнулись два автомобиля (видео) 25.05.2020 В Харьковской области пара удерживала людей для бесплатной работы на собственном хозяйстве 25.05.2020 В Харькове ДТП на Архитектора Алешина: автомобиль оказался между двух деревьев (фото, видео) 25.05.2020 Названы продукты, которые активно разрушают зубную эмаль 25.05.2020 Харьковские полицейские разыскали пропавшего подростка 25.05.2020 Погодные «качели» вновь испытают терпение харьковчан 25.05.2020 Нацкомиссия готовит украинцам новую платежку 25.05.2020