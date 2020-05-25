Один из работников был несовершеннолетний.

Как сообщают в областной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что на территории Харьковского района Харьковской области обнаружено два человека, мужчина и женщина, которые занимаются вербовкой и перемещением лиц с целью эксплуатации в виде принудительного труда на собственном фермерском хозяйстве.Во время обыска правоохранители выявили девять человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату. Среди них - три женщины, пятеро мужчин и один несовершеннолетний.Кроме того, следователи изъяли 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты.На данный момент правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления лиц и решают вопрос об уведомлении в подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля человеком в форме вербовки и перемещения лица с использованием ее обмана и уязвимого состояния, совершенные с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда).Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действияСанкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.