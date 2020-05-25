События На улице Академика Павлова столкнулись два автомобиля (видео) Вечерний Харьков 25.05.2020 373 ДТП произошло на перекрестке улиц Академика Павлова и Ивана Камышева. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Читайте также В Харьковской области пара удерживала людей для бесплатной работы на собственном хозяйстве В Харькове ДТП на Архитектора Алешина: автомобиль оказался между двух деревьев (фото, видео) Харьковские полицейские разыскали пропавшего подростка БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области пара удерживала людей для бесплатной работы на собственном хозяйстве События 25.05.2020 Лента новостей На улице Академика Павлова столкнулись два автомобиля (видео) 25.05.2020 В Харьковской области пара удерживала людей для бесплатной работы на собственном хозяйстве 25.05.2020 В Харькове ДТП на Архитектора Алешина: автомобиль оказался между двух деревьев (фото, видео) 25.05.2020 Названы продукты, которые активно разрушают зубную эмаль 25.05.2020 Харьковские полицейские разыскали пропавшего подростка 25.05.2020 Погодные «качели» вновь испытают терпение харьковчан 25.05.2020 Нацкомиссия готовит украинцам новую платежку 25.05.2020