ДТП произошло на перекрестке улиц Академика Павлова  и Ивана Камышева.


По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.


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