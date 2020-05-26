Всего, по состоянию на 26 мая, в области зафиксировали 930 случаев заражения COVID-19

Как сообщают в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, за сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 18 новых случаев коронавирусной инфекции.Всего, по состоянию на 26 мая, в области зафиксировали 930 случаев заражения COVID-19.38 человек скончались.По данным ХОГА и областного лабораторного центра, в области выздоровели 324 человека, однако, согласно официальной инфографике ЦОЗ Минздрава Украины – 210.