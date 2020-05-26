Злоумышленницей, которая организовала незаконный бизнес, оказалась 41-летняя жительница Красноградского района.

Как сообщают в ведомстве, в конце 2019 сотрудники криминальной полиции Красноградского отдела полиции получили информацию о том, что 41-летняя жительница села Песчанка хранит наркотические средства и осуществляет продажу наркотиков через Интернет сайт.Женщина рекламировала свой Интернет-магазин, рисуя его название на стенах зданий и сооружений.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что используя интернет-адрес, злоумышленница принимала заказ, прятала дозы, делала фото «закладок» и размещала их в чат-ботах по сбыту наркотиков. Деньги, полученные через электронные кошельки, в дальнейшем выводила через банковские карточки.Сейчас деятельность данного сайта остановлена.Во время обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские изъяли электронные весы, банковскую карточку, мобильные телефоны и около 15 граммов метадона, расфасованного в 21 пакет, а также задержали 47-летнего покупателя. У мужчины обнаружили 5 пакетов с метадоном.Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.Сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения.