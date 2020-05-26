По состоянию на 26 мая в Харькове зафиксировано 562 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 590 подозрений на COVID-19, из которых 946 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 249 человек, из них 201 - житель Харькова. Также за это время 341 пациент выздоровел, 41 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7 575 пациентов выздоровели. Всего заболели 1 581 ребенок и 4 183 медика. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.