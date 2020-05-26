Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров выполняют коммунальщики во дворах пяти жилых домов по пр. Новобаварскому.

Как сообщила заместитель председателя Администрации Новобаварского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анна Беловицкая, работы ведутся по адресам: пр. Новобаварский, 111, 113, 115, 117 и 117-а.По ее словам, жители домов сначала написали обращение в мэрию с просьбой отремонтировать асфальтное покрытие на придомовых территориях, после чего обратились на приеме к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу, и работа началась.- По этим адресам уже уложили щебеночное покрытие и заменили бордюрный камень. Для удобства жителей обустроены парковочные места. Сейчас проводится асфальтирование проезжей части. Всего в ходе ремонта будет восстановлено около 3,5 тыс. кв. м асфальтного покрытия, включая проезжую часть и тротуары, - сообщила Анна Беловицкая.Она добавила, что сезон ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров в Новобаварском районе только в разгаре - каждую неделю коммунальщики обновляют дорожное покрытие по одному или нескольким адресам.Всего в районе планируется капитально отремонтировать внутриквартальные дороги по 25 адресам. Сейчас работы продолжаются также по ул. Конева, 13, 17/46, ул. Китаенко, 4-6, Григорьевское шоссе, 47 и ул. Петра Свинаренко, 3, 5. Работы на объектах будут завершены согласно графику.