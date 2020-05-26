События «Паровозик» из трех легковушек создал солидную пробку на улице в Харькове (видео) Вечерний Харьков 11:59 624 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал. «ДТП из трёх машин паровозиком на Озерянской (бывшая Муранова) большая пробка», сказано в подписи к выложенному видео. Читайте также «Как это было»: в Харькове прошел первый Всеукраинский показ мод на воде (видео) Товарооборот на харьковской таможне пострадал из-за коронавируса В Харькове уже рассчитали тарифы на водоснабжение на следующий год БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Как это было»: в Харькове прошел первый Всеукраинский показ мод на воде (видео) События 15:43 Лента новостей «Как это было»: в Харькове прошел первый Всеукраинский показ мод на воде (видео) 15:43 Синоптики пообещали начало лета теплее обычного 15:41 Товарооборот на харьковской таможне пострадал из-за коронавируса 15:22 В Харькове уже рассчитали тарифы на водоснабжение на следующий год 15:00 «Когда нечем дышать»: как носить маску людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями 14:41 «Четкий цемик»: в Харькове легковушка «поцеловала» грузовичок (фото) 14:19 Госэкоинспекция оштрафовала ХТС на огромную сумму 14:01