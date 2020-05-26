Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.


«ДТП из трёх машин паровозиком на Озерянской (бывшая Муранова) большая пробка», сказано в подписи к выложенному видео.

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