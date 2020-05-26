Европейский инвестиционный банк предоставляет Харькову кредит в десять миллионов евро на приобретение 49 новых троллейбусов. Это ускорит обновление автопарка города экологичным общественным транспортом.

Новый подвижной состав позволит жителям города воспользоваться преимуществами более экологичной и энергоэффективной транспортной инфраструктуры, сообщили в представительстве Европейского Союза в Украине. Это станет возможным благодаря участию Харькова в проект ЕИБ «Городской общественный транспорт Украины», который реализуется совместно с Мининфраструктуры Украины.– Нашим приоритетом являются долговременные решения ради комфорта и безопасности граждан. Повышение качества общественного транспорта позволит уменьшить заторы, а также сделает транспортную инфраструктуру более экологичной для жителей Харькова, второго крупнейшего города страны, – отмечает глава представительства ЕИБ Украине Жан-Эрик де Загон.Победители открытого конкурса должны поставить Харькову 49 троллейбусов. Новая партия будет включать 12 двухсекционных и 37 односекционных троллейбусов, один из которых имеет запас автономного хода не менее 20 километров, что позволяет троллейбусу продолжать движение даже без напряжения в контактной сети. Низкопольные троллейбусы обеспечат легкий доступ к пользованию городским общественным транспортом пожилым людям, людям с инвалидностью и пассажирам с детскими колясками.