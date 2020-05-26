В результате происшествия телесные повреждения получил 21-летний гражданин Туниса. Сейчас он находится в больнице.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, 25 мая в 23:05 в полицию поступило сообщение о драке между группой лиц по проспекту Науки.Полицейские установили, что у входа в метро произошел конфликт между мужчинами. В результате происшествия один из участников получил ножевое ранение. Полицейские задержали и доставили в отдел полиции 21-летнего гражданина Ливии.Вещественные доказательства изъяты.На данный момент следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.