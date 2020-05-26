За январь-апрель 2020 года крупные предприятия Харькова уплатили в государственный бюджет около 180 млн грн военного сбора.
Как отметили в Офисе крупных плательщиков налогов ГНС, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 12,3 млн. грн., или на 7,4%.
В частности, в апреле 2020 года от крупного бизнеса поступило 483 млн. грн. военного сбора, что на 1,9 млн. грн. (или на 4,1 %) больше, чем за апрель 2019 г. и на 2,6 млн.грн. (или на 5,8 %) больше, чем было уплачено в марте текущего года.
Наибольшие суммы военного сбора с начала года перечислили:
- "Южная железная дорога";
- АО "Харьковоблэнерго";
- КП "Харьковводоканал";
- КП "Харьковские тепловые сети";
- АО "Турбоатом";
- АО "Трест Жилстрой – 1";
- ЧАО "Филип Моррис Украина".