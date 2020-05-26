За январь-апрель 2020 года крупные предприятия Харькова уплатили в государственный бюджет около 180 млн грн военного сбора.

Как отметили в Офисе крупных плательщиков налогов ГНС, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 12,3 млн. грн., или на 7,4%.В частности, в апреле 2020 года от крупного бизнеса поступило 483 млн. грн. военного сбора, что на 1,9 млн. грн. (или на 4,1 %) больше, чем за апрель 2019 г. и на 2,6 млн.грн. (или на 5,8 %) больше, чем было уплачено в марте текущего года.Наибольшие суммы военного сбора с начала года перечислили:- "Южная железная дорога";- АО "Харьковоблэнерго";- КП "Харьковводоканал";- КП "Харьковские тепловые сети";- АО "Турбоатом";- АО "Трест Жилстрой – 1";- ЧАО "Филип Моррис Украина".