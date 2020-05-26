Девушка пропала четыре дня назад
Как сообщают в полиции, сотрудниками правоохранительных органов разыскивается Набойченко Екатерина, 2003 года рождения, жительницы с. Аркадьевка, Шевченковского района, Харьковской области.
Вечером 22 мая девушка ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, на вид 17-20 лет, волосы светлые, длинные, глаза голубые.
Была одета в футболку с длинным рукавом, голубого цвета, темно-синие джинсовые брюки, кроссовки синего цвета.
Особые приметы: На левой плечевой руке имеется шрам длиной 15 см.
Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить Шевченковское отделение полиции по телефонам 093-316-58-81, (05751) 5-15-80, 102 или другими доступными способами.