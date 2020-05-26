Малоподвижный образ жизни в период карантинных ограничений сказался на физической форме значительной части населения.

Такие выводы содержатся в исследовании Active Grou, результаты которого опубликованы 25 мая.В ходе телефонного интервью на вопрос "Как изменился ваш вес за время карантина?", 35,3% из 1523 опрошенных ответили, что немного набрали вес. Еще 2,7% сообщили, что существенно набрали вес.Вместе с тем еще 40,3% сообщили, что их вес не изменился, немного похудели 5%, сильно похудели 1,5%. Не следят за своим весом 15,2% опрошенных. При этом около 7% украинцев набрали вес, но не считают это изменение негативом.Наиболее распространенным является набор веса на 3 кг – об этом сообщили 28,1%, на 2 кг поправились 22,3%, на 5 кг - 15,6%, на 1 кг - 10,7%, на 4 кг - 8%. 5,8% сообщили, что за карантин их вес увеличился на 10 кг. Среди похудевших наиболее распространенным был ответ 2 кг.