Нарушения экологического законодательства выявлены в деятельности Холодногорского и Слободского филиалов КП "Харьковские тепловые сети".

Об этом сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области. Плановую проверку провели в ноябре 2019 г.В результате проверки был выявлен ряд нарушений:- загрязнение земель химическими веществами;- загрязнение вод;- нарушение правил ведения первичного учета количества вод, которые забираются из водных объектов и сбрасываемых в них;- нарушения в определении качества сбрасываемых вод;- выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти;- превышение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками;- нарушение правил эксплуатации газоочистных сооружений;- нарушения требований по обращению с отходами;- нарушение правил ведения первичного учета отходов;- нарушение порядка представления статистической отчетности по обращению с отходами.По данным инспекции, внесено представление в Департамент экологии и природных ресурсов ХОГА об аннулирования 22 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины на аннулирование трех разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.Предприятию в целом предъявлено шесть претензий по рассчитанному ущербу, который предложено уплатить в добровольном порядке:- за самовольное использование водных ресурсов без разрешения на специальное водопользование на сумму 66 тыс. 272 грн;- за загрязнение земельного участка известью на сумму 420 тыс. 801 грн;- за засорение земель отходами металлолома, строительными отходами, пластиком, растительными отходами общей площадью 884 кв.м предъявлено три претензии на общую сумму 13 млн. 792 тыс. 748 грн.