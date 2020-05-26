Нарушения экологического законодательства выявлены в деятельности Холодногорского и Слободского филиалов КП "Харьковские тепловые сети".
Об этом сообщили в Госэкоинспекции в Харьковской области. Плановую проверку провели в ноябре 2019 г.
В результате проверки был выявлен ряд нарушений:
- загрязнение земель химическими веществами;
- загрязнение вод;
- нарушение правил ведения первичного учета количества вод, которые забираются из водных объектов и сбрасываемых в них;
- нарушения в определении качества сбрасываемых вод;
- выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти;
- превышение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками;
- нарушение правил эксплуатации газоочистных сооружений;
- нарушения требований по обращению с отходами;
- нарушение правил ведения первичного учета отходов;
- нарушение порядка представления статистической отчетности по обращению с отходами.
По данным инспекции, внесено представление в Департамент экологии и природных ресурсов ХОГА об аннулирования 22 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины на аннулирование трех разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Предприятию в целом предъявлено шесть претензий по рассчитанному ущербу, который предложено уплатить в добровольном порядке:
- за самовольное использование водных ресурсов без разрешения на специальное водопользование на сумму 66 тыс. 272 грн;
- за загрязнение земельного участка известью на сумму 420 тыс. 801 грн;
- за засорение земель отходами металлолома, строительными отходами, пластиком, растительными отходами общей площадью 884 кв.м предъявлено три претензии на общую сумму 13 млн. 792 тыс. 748 грн.