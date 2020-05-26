С 1 июня правительство намерено возобновить железнодорожные пассажирские перевозки. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя – в Харьковской области проезд в электричках подорожает более чем в два раза.

Тарифы в Харьковской области привели в соответствие с тарифами, которые существуют по всей территории Южной железной дороги, пояснила «Вечернему Харькову» пресс-секретарь регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» Ирина Гаманенко.– В апреле 2019 года администрациями Полтавской и Сумской области были подписаны соглашения с «Укрзалізницею» о повышении тарифов, а Харьковская область дала ответ только в начале мая 2020-го, – говорит Ирина Гаманенко. – И получается, что теперь по территории Южной железной дороги, которая охватывает Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и частично Луганскую области, действуют единые тарифы на пригородные пассажирские перевозки.Таким образом, стоимость проезда в харьковских электричках выросла более чем в два раза. Цена за первые 5 километров пути — 8 грн (вместо 3,5 грн); от 6 до 10 километров пути — 10,5 грн (вместо 4,47 грн); от 11 до 20 километров пути — 11 грн (вместо 4,95 грн); до 300 километров — 40 грн (вместо 17,3 грн).Например, за билет на электричку от Харькова до Краснограда, который стоил около 10 грн, теперь придется выложить 23,5 грн.Проезд для льготных категорий останется бесплатным.– Пока никаких изменений по этому поводу не было, – рассказывает Ирина Гаманенко. – Проезд для детей от 6 до 14 лет оставили прежним — 75% от стоимости проезда взрослого пассажира. Студенты пользуются льготой в 50%. Бесплатный проезд остался для тех 18 категорий, которые установлены действующим законодательством.Согласно постановлению Кабмина движение поездов начнется с 1 июня 2020 года. Но поскольку с 22 мая действует адаптивный карантин, железнодорожники ждут указаний от «Укрзалізниці», каким образом осуществлять движение.– То ли сначала будем перевозить только тех, кто добирается на работу, то ли будем и дачников возить, льготников, пенсионеров и так далее. Это касается и противоэпидемических мер, которые должны соблюдать пассажиры и сотрудники. Ждем указаний от «Укрзалізниці», – уточняет Ирина Гаманенко.