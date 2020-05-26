С 1 июня правительство намерено возобновить железнодорожные пассажирские перевозки. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя – в Харьковской области проезд в электричках подорожает более чем в два раза.
Тарифы в Харьковской области привели в соответствие с тарифами, которые существуют по всей территории Южной железной дороги, пояснила «Вечернему Харькову» пресс-секретарь регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» Ирина Гаманенко.
– В апреле 2019 года администрациями Полтавской и Сумской области были подписаны соглашения с «Укрзалізницею» о повышении тарифов, а Харьковская область дала ответ только в начале мая 2020-го, – говорит Ирина Гаманенко. – И получается, что теперь по территории Южной железной дороги, которая охватывает Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и частично Луганскую области, действуют единые тарифы на пригородные пассажирские перевозки.
Таким образом, стоимость проезда в харьковских электричках выросла более чем в два раза. Цена за первые 5 километров пути — 8 грн (вместо 3,5 грн); от 6 до 10 километров пути — 10,5 грн (вместо 4,47 грн); от 11 до 20 километров пути — 11 грн (вместо 4,95 грн); до 300 километров — 40 грн (вместо 17,3 грн).
Например, за билет на электричку от Харькова до Краснограда, который стоил около 10 грн, теперь придется выложить 23,5 грн.
Проезд для льготных категорий останется бесплатным.
– Пока никаких изменений по этому поводу не было, – рассказывает Ирина Гаманенко. – Проезд для детей от 6 до 14 лет оставили прежним — 75% от стоимости проезда взрослого пассажира. Студенты пользуются льготой в 50%. Бесплатный проезд остался для тех 18 категорий, которые установлены действующим законодательством.
Согласно постановлению Кабмина движение поездов начнется с 1 июня 2020 года. Но поскольку с 22 мая действует адаптивный карантин, железнодорожники ждут указаний от «Укрзалізниці», каким образом осуществлять движение.
– То ли сначала будем перевозить только тех, кто добирается на работу, то ли будем и дачников возить, льготников, пенсионеров и так далее. Это касается и противоэпидемических мер, которые должны соблюдать пассажиры и сотрудники. Ждем указаний от «Укрзалізниці», – уточняет Ирина Гаманенко.