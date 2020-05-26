Работы по разминированию проводились в Харьковском, Чугуевском, Змиевском, Балаклейском и Изюмском районах области.

25 мая пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Всего было уничтожено 10 боеприпасов, из которых 2 артснаряда, 6 минометных мины и 2 гранаты Ф-1.