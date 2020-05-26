Повсеместное введение масочного режима называют одним из важнейших составляющих ослабления защитных мер по коронавирусу. Высокая степень контагиозности или заражаемости объясняет причину введения этой меры.

Особенно опасен COVID-19 для людей с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Соответственно, именно этой категории следует особенно бдительно подходить к защите себя от возможного заражения.Однако, именно сердечники как раз и не могут носить маски. В них они испытывают нехватку кислорода, вследствие чего возникает недостаточность коронарного и мозгового кровообращения. Это негативно сказывается на работе главной мышцы организма.Не получая достаточного количества кислорода, сердце не может насытить им все остальные органы, включая легкие. Дыхание становится тяжелым, и человек начинает задыхаться.Что делать в таком случае, когда без маски нельзя, а в ней невозможно. Следует прислушиваться к рекомендациям специалистов, которые не рекомендуют пациентам из группы риска, подвергать свое здоровье опасности. Маска – одно из средств защиты, и пренебрегать им не стоит.Следует лишь придерживаться некоторых правил. Ходить постоянно сердечникам в маске не стоит — есть риски получить сбои сердечного ритма, например, в сторону ускорения. Поэтому надевать маску следует только при посещении общественных мест. Такими местами являются закрытые помещения, где скапливаются люди – магазины, аптеки, больницы, общественный транспорт, подъезды, лифты. На улице лучше обходиться без нее, но с обязательным соблюдением социальной дистанции.Специалисты ВОЗ вообще утверждают, что маска эффективна для защиты окружающих от заболевшего человека. Постоянно носить ее здоровому не обязательно. «Если у человека нет коронавирусной инфекции, маску и перчатки следует носить в качестве способа защиты в общественных местах, а на улице при условии соблюдения установленной социальной дистанции можно обойтись без защитной маски» — говорит профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.Рекомендуемым временем ношения маски для людей с патологиями сердца и сосудов является примерно час. При этом полностью отказываться от нее сердечникам не стоит. Просто стоит придерживаться и других правил безопасности, к примеру, сократить по возможности выходы на улицу, посещение магазинов и других необязательных в период изоляции мест. Тогда вполне возможно будет уложиться в рекомендованный специалистами час времени и никаких проблем с дыхание и сбоем в работе сердца не возникнет.