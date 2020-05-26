Общий товарооборот в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы за четыре месяца этого года составил 1 миллиард 263 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 27%. Однако в апреле из-за коронавируса произошел спад.

Экспортные операции, удельный вес которых в общем товарообороте составляет 42%, составили в январе – апреле 535 миллионов долларов, они выросли на 52%, сообщили в в пресс-службе Слобожанской таможни. Показатели импорта, удельный вес которых в общем товарообороте составляет 58%, также увеличились. Если в 2019 году они составляли 640 миллионов долларов, то за четыре месяца 2020-го таможенники зафиксировали рост на 14% – 728 миллионов долларов.Рост этих показателей связан с расширением зоны деятельности Слобожанской таможни, в которую вошли таможенные посты не только Харьковской области, но и части Сумской.Мировой экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, не мог не сказаться и на внешнеэкономической деятельности предприятий Слобожанщины. Стремительное распространение эпидемии и введенные в большинстве стран карантинные меры привели к спаду производства и международной торговли.– Несмотря на это, первые три месяца с начала года мы наблюдали положительную динамику: экспорт вырос с 120 миллионов долларов в январе до почти 150 миллионов в марте, а импорт – с 173 миллионов до почти 200. Но в апреле произошел спад этих показателей, – отмечают в пресс-службе Слобожанской таможни.Так, экспорт в апреле составляет около 132 миллионов долларов, что на 12% меньше, чем в марте, почти на уровне февраля (-2%) и на 9% больше, чем в январе. Импорт составляет более 157 миллионов долларов, то на 21% меньше, чем в марте, на 20% меньше, чем в феврале, и на 9% меньше, чем в январе.Таким образом, наблюдается более стремительный спад импорта товаров, чем экспорта, что привело к увеличению удельного веса экспортных операций в общем товарообороте с 41% в январе текущего года до 46% в апреле.