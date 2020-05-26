Нардеп передала медикам Лозовского района Аппарат для контролируемой гипотермии, аппаратуру для дезинфекции медицинского оборудования, а также средства индивидуальной защиты.

26 мая народный депутат Украины Юлия Светличная посетила медицинские учреждения Лозовского района, чтоб передать медикам жизненно-необходимое оборудование для лечения пациентов, дезинфекции медицинских приборов, а также средства индивидуальной защиты, которые помогут защитить врачей от угрозы инфекции.Так, Лозовская Центральная районная больница и районный центр первичной медицины получили из рук Юлии Светличной аппарат для контролируемой гипотермии, использование которого позволит спасти не одну жизнь пациентов с инсультом, инфарктом, тяжелой ЧМТ, или пациентов с повышенной температурой тела, которая не снижается с помощью медикаментов.Кроме того, нардеп передала медикам дезинфицирующие машины, которые позволяют избежать контакта персонала с дезинфектантом и соблюдать все стандарты дезинфекции от процедуры к процедуре, исключая человеческий фактор.