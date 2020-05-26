Укргидрометцентр во вторник опубликовал прогноз средней месячной температуры и количества осадков на июнь этого года.

Так средняя месячная температура предполагается на уровне 18-22 тепла, что на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.Отмечается, что средняя температура в горах в июне будет 14-15 ° тепла.Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.Климатические характеристики июня:- средняя месячная температура воздуха – 16-21 тепла, в горных районах 9-15 тепла.- абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39 °, в горных районах 24-31 °, абсолютный минимум - 0-7 тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 ° мороза, на высокогорье Карпат до 5 мороза.- средняя месячная количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и Прикарпатье до 100-187 мм.В Гидрометцентре напомнили, что в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.