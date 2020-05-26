В китайской провинции Гуандун люди заметили, как рыбы ползут по суше, чтобы перебраться из одного водоема в другой. После сильного дождя вода одного из прудов стала слишком мутной, поэтому рыбы решили сменить место жительства.

Анабас, или рыба-ползун – это небольшие, длиной до 20 см, пресноводные костные рыбы. Обитают в Южной Азии (Индия, Мьянма, Таиланд, Индонезия) и на Филиппинских островах. Окраска тела буровато-зелёная, брюхо желтоватое. Благодаря специальному наджаберному органу (лабиринт), служащему для дыхания атмосферным воздухом, рыба-ползун может долго (до нескольких суток) оставаться вне воды.Анабасы нередко выползают на берег и даже залезают на деревья, пользуясь для передвижения плавниками. Рыбы делают это в поисках более подходящего места обитания. Так осуществляются и массовые переселения из высыхающих водоёмов в новые.