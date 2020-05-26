Микроволновая печь давно не воспринимается как инновационное устройство. Ее можно встретить почти на каждой кухне. Она позволяет быстро разогреть еду, но функционал микроволновки не ограничивается только разогреванием и готовкой горячих бутербродов.

Быстрая творожная запеканка

Быстрый бисквит в кружке

Омлет с помидорами

Хрустящие овсяные батончики

В микроволновке можно приготовить и сытный завтрак, и вкусный десерт, считают эксперты Lifehacker.На приготовление этого блюда уйдет не больше 15 минут. Отличный вариант вкусного завтрака или перекуса на скорую руку.Ингредиенты:– творог – 250 г;– сахар – 3–4 ст. ложки;– манная крупа – 2 ст. ложки;– яйца – 2 шт.;– сливочное масло – 1 ст. л.ожка;– сода – 0,5 ч. ложки;– ягоды или фрукты – по желанию.Приготовление: смешайте все ингредиенты так, чтобы получилась однородная масса. Переложите ее в посуду, пригодную для микроволновки. Закройте крышкой и готовь в течение восьми минут на мощности 800 Вт.Простой и вкусный десерт можно в два счета приготовить в микроволновке. Бисквит ничуть не уступает классическому варианту из духовки.Ингредиенты:сливочное масло – 30 г;– яйцо – 1 шт.;– молоко – 30 мл;– ванилин – 1 щепотка;– мука – 30 г;– сахар – 45 г;– разрыхлитель – 1 щепотка;– ягоды, орехи, цукаты – по вкусу.Приготовление: растопите масло прямо в кружке на протяжении 20 секунд. К маслу вбейте яйцо, влейте молоко, добавьте ванилин. Отдельно смешайте муку с сахаром и разрыхлителем и добавьте сухие составляющие к жидкости. Взбейте содержимое кружки, следя за тем, чтобы в смеси не осталось комочков. Положите ягоды, орехи или любые другие дополнения. Разлейте тесто по двум кружкам так, чтобы заполнить их наполовину. Готовьте бисквит на максимальной мощности 1 минуту 40 секунд. Готовность проверяйте зубочисткой.Приготовление этого простого блюда займет около пяти минут. Омлет в микроволновке получается ничуть не хуже, чем на сковороде.Ингредиенты:– яйца – 2 шт;– молоко – 3 ст. ложки;– соль, перец, зелень – по вкусу;– помидор – 0,5 шт.;– болгарский перец – 0,5 шт;– сливочное масло – 1 кусочек;– сыр – 50 г;– ветчина – по желанию.Приготовление: взбейте вилкой яйца с молоком, посолите, поперчите, добавьте рубленую зелень и мелко нарезанные овощи. При желании можно также положить ветчину. Смажьте посуду, в которой будете готовить омлет, сливочным маслом и вылейте в нее получившуюся смесь. Выпекайте четыре минуты на средней мощности. Затем достаньте, посыпьте тертым сыром и отправьте в микроволновку еще на 60 секунд. Если хотите получить более рыхлую структуру, выпекайте омлет сначала две минуты, потом достаньте, перемешайте и поставьте еще на пару минут.Закуска для тех, кто следит за фигурой. Когда подступает голод и хочется перекусить, воспользуйтесь этим рецептом.Ингредиенты:– яйцо – 1 шт,;– обезжиренный кефир – 2 ст. ложки;– овсяные хлопья – 4 ст. ложки;– соль, перец и другие специи – по вкусу.Приготовление: взбейте яйцо, кефир и овсяные хлопья. Посолите и добавьте свои любимые специи. Застелите тарелку пергаментной бумагой и выложите на нее полосками получившуюся смесь. Запекайте в микроволновке 4–5 минут. Хрустящие батончики готовы!