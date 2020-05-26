В связи с коронавирусным карантином разрешить концерты и массовые мероприятия могут не раньше 22 июня, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

– Проведение массовых мероприятий не предусмотрено ни на том этапе, который действует сейчас, ни на тех этапах, которые наступят после 1 июня или после 10 июня, – сказал чиновник.По его словам, говорить о проведении массовых мероприятий можно будет говорить ближе к 22 июня. Тогда может начаться обсуждение, как, в какие сроки и при каких условиях проводить большие мероприятия.