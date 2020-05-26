В связи с ослаблением карантина «Прозрачные офисы» и управления труда и социальной защиты населения Харькова возобновляют прием посетителей для предоставления полного перечня услуг социального характера.
Прием заявителей в «Прозрачных офисах» и Региональном центре услуг будет осуществляться исключительно по предварительной записи через сайт или по телефонам Call-центра: (057) 725-03-33,(099) 725-03-33, (098) 725-03-33, (063) 725-03-33. Для получения услуги необходимо прийти на прием за 10 минут до указанного времени.
В районах, которые не работают в формате «Прозрачный офис», попасть на прием в районные управления труда и социальной защиты населения также можно по предварительной записи. Записаться можно по ссылкам:
Новобаварский район,
Холодногорский район,
Основянский район,
Немышлянский район,
Индустриальный район,
Слободской район.