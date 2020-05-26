В связи с ослаблением карантина «Прозрачные офисы» и управления труда и социальной защиты населения Харькова возобновляют прием посетителей для предоставления полного перечня услуг социального характера.

Прием заявителей в «Прозрачных офисах» и Региональном центре услуг будет осуществляться исключительно по предварительной записи через сайт или по телефонам Call-центра:. Для получения услуги необходимо прийти на прием за 10 минут до указанного времени.В районах, которые не работают в формате «Прозрачный офис», попасть на прием в районные управления труда и социальной защиты населения также можно по предварительной записи. Записаться можно по ссылкам: