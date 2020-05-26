Луцкий автосборочный завод поставил в Харьков все 57 троллейбусов "Богдан Т70117", договор на которые был заключен в феврале 2019 года.

Об этом сообщили в корпорации "Богдан Моторс".Троллейбусы приобретались в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.Троллейбусы закуплены для депо №2. Еще 60 троллейбусов планируется приобрести для КП "Троллейбусное депо №3" за средства Европейского инвестиционного банка.Новые троллейбусы - более комфортные для пассажиров, они оснащены пандусом, автономным ходом на случай объезда аварийных участков, а также могут опускать правую сторону при подъезде к низким остановкам.