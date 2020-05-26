Работники хосписов Нью-Йорка поделились любопытным наблюдением, сделанным в процессе работы с безнадежными больными, дни которых сочтены. Как выяснилось, большинство людей перед смертью начинают видеть очень похожие сны.

Примерно за четыре месяца до ухода в мир иной пациентам хосписов начинают сниться поезда, самолеты и другой транспорт, в который они садятся. При этом их сопровождают уже умершие родственники или близкие люди, которые призывают не бояться предстоящей поездки. Многие перед путешествием прощаются со своей семьей и любимыми. С каждые днем такие сны становятся все более яркими и реалистичными, они хорошо запоминаются и вызывают приятные чувства.Отмечено, что детям, также стоящим на пороге смерти, снятся более фантастические сюжеты. В них не присутствуют известные им выходцы с того света. В снах фигурируют незнакомые люди и животные. После таких снов также остается ощущение теплоты и умиротворения.Психологи считают, что сны умирающих, это своего рода самопсихотерапия, подготавливающая людей к смерти. Она помогает принять неизбежное и перестать бояться.Врачи также отметили, что умирающие пациенты, от которых не скрывают информацию об их безнадежном состоянии, чувствуют себя гораздо спокойнее последние дни. Более того, продолжительность жизни у них в их последний период гораздо дольше, чем у тех, от кого скрывают смертельный диагноз.