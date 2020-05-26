Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого может начать работу с 15 июня, при условии соблюдения ряда условий для недопущения распространения COVID-19.

Об этом директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская рассказала в эфире телеканала "Перший Західний".- Мы имеем очень хорошую новость, что с 15 июня можем планировать открытие авиасообщений из аэропорта Львова. Это хорошая новость. Есть в принципе три ограничения, которые мы должны согласовать с нашей областной администрацией с определенной комиссией, вопрос отсутствия заболеваний есть три критерия, - уточнила Романовская.Она добавила, что аэропорт Львов пока выполняет все критерии.- Есть такая надежда, что в пятницу примут решение, что наш регион может принимать авиасообщение с 15 июня, - отметила руководитель аэропорта.Также она рассказала, что в работу аэропорта будет внесен ряд изменений. В частности, вход в терминал будет разрешен только пассажирам и только после измерения температуры. Также обязательным будет соблюдение масочного режима и социальной дистанции.- Агенты по регистрации будут иметь отдельную одежду и защитные маски. Также поставим стеклянные барьеры на стойках регистрации на посадку ... Уже сейчас мы клеим ограничения в зале регистрации, ограничиваем сиденья через одно, - рассказала Романовская.