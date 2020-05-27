Национальная служба здоровья опубликовала на Правительственном портале перечень бесплатных услуг для пациентов с коронавирусом.

Согласно сообщению, НСЗУ выплатила почти 163 млн грн за предоставление помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.Так, медучреждению платят за каждое проведенное тестирование методом ПЦР. Это означает, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатная.По поводу экстренной помощи, то бригада ЭМП должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, предоставляет рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады. Отмечается, что Нацслужба здоровья платит "экстренке" за каждый выезд к пациентам как с установленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением на коронавирусную болезнь.В стационаре пациенты с коронавирусом получают такие бесплатные услуги:- тестирование на SARS-Co-V-2,- лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови),- медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами,- кислородную поддержку,- интенсивную терапию и подключения к ИВЛ и ЭКМО при необходимости,- обезболивание и медикаментозную терапию,- консультации врачей других специальностей и тому подобное."Всего за стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией средства получили 6 учреждений, входящих в перечень определенных больниц для госпитализации пациентов с COVID-19 (более 25,6 млн грн) и 31 заведение, не входящее в перечень больниц, определенных для госпитализации, и получают выплаты только в апреле (10,8 млн грн)", - сообщили в Минздраве.Кроме того, за медпомощь, которая предоставляется мобильными бригадами, средства получили 68 учреждений на сумму более 2,4 млн грн. Также все 25 центров экстренной медицинской помощи получили почти 124 млн грн.