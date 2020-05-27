Европейский лоукостер Ryanair планирует возобновить летом рейсы на 24 из 47 украинских маршрутах.

Об этом пишет avianews.com со ссылкой на обновленное расписание авиаперевозчика.Отмечается, что перезапуск 17 направлений перенесли на зимний сезон 2020/2021 годов, который начнется в конце октября. Еще шесть направлений на данный момент изъяты из продажи.Согласно летнему расписанию, из Киева Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова - по трем из семи, из Одессы - по четырем из семи, из Харькова - по одному из пяти и из Херсона - по одному из трех.Запланированные маршруты могут быть откорректированы в связи с карантинными ограничениями в разных странах.На данный момент даты перезапуска рейсов Ryanair изБудапешт: июль, 2 раза в неделюВильнюс: конец октябряКраков: конец октябряПознань: конец октябряВаршава: продажи закрыты