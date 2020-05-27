Сухая кожа пяток может быть симптомом опасных нарушений организма, рассказала врач-эндокринолог Елена Соколова.

Частой причиной этого оказывается недостаточная увлажненность, нехватка нужных жиров (конкретно омега-3). Также сухость кожи нередко становится отражением такой проблемы, как дефицит витаминов – он снижает активность ферментов, регулирующих обмен веществ и вывод токсинов, ведет к их скоплению. В результате кожные клетки гибнут, отшелушиваются.Но существуют более опасные нарушения организма, симптомом которых могут быть сухие, потрескавшиеся, несмотря на использование кремов, пятки.- Пятки трескаются при высоком уровне глюкозы или инсулина. Также при почечной недостаточности, повышающей уровень мочевины в крови, что мешает кровообращению, - пояснила специалист.Кроме того, проблема может указывать на варикоз, плохую проводимость кровеносных сосудов, препятствующих нормальному поступлению кровотока к ногам, с которым их кожа получала бы нужные ей питательные вещества.Другая причина слишком сухой кожи – неправильная работа щитовидной железы.- При избытке или недостатке гормонов щитовидной железы сохнет все тело, но особенно пятки, - предупредила медик.Нарушения работы печени и оттока желчи тоже могут выражаться таким симптомом – они тормозят работу щитовидной железы и повышают концентрацию нежелательных веществ.