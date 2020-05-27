Несмотря на то, что сахар далеко не всегда и не для всех безвреден, он постоянно присутствует на столе. И редко кто задумывается над тем, что, правильно выбрав его разновидность и дозу, можно не только сделать его употребление безопасным, но и принести пользу организму.

Еще недавно выбор сахара ограничивался только формой его выпуска: купить можно было пудру, песок или рафинад. Сегодня же на прилавках супермаркетов и в интернет-магазинах гораздо больше видов сладкого продукта, изготовленного из различного сырья.Самый распространенный в наших магазинах – естественно,, который бывает белого и желтого цветов (оттенок зависит от степени очистки). И хотя первый – более сладкий (содержит 99–99,8% сахарозы), второй считается более полезным, поскольку в нем присутствуют еще и калий, кальций, железо и прочие полезности.На втором месте по доступности в магазинах – сахар. Он бывает даже трех цветов – белый, светло-бурый и коричневый (его не очищают от патоки). Как и в предыдущем случае, самый темный продукт наиболее полезен, так как содержит витамины и другие полезные вещества.сахар (или агорн), родиной которого вполне закономерно является Канада, полезен тем, что вместо сахарозы содержит глюкозу. Плюс – в нем тоже есть калий, кальций и железо.сахар (джаггери) – кстати, самый дорогой из всех видов – имеет золотистый цвет и по вкусу напоминает карамель. А поскольку производится он из пальмового сока, в нем тоже содержится множество полезных веществ.А вотсорта, распространенные в основном на Востоке, для украинских торговых сетей – большая редкость. Вероятно потому, что они очень уступают в сладости всем вышеперечисленным.Что же касается безопасной нормы потребления, то медики считают, что съедать можно столько сахара, чтобы калории от него «умещались» в 5% от суточной нормы.