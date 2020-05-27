Полноценное возобновление работы украинских ресторанов и кафе после коронавирусного карантина станет возможным никак не раньше 10 июня 2020 года.

С таким заявлением 26 мая в рамках онлайн-брифинга выступил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов. «Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа «на вынос». Что касается полноценной работы ресторанов и кафе – это возможно, начиная с 10 июня», ‒ сказал он.Однако, как говорит Максим Степанов, несмотря на то, что в Минздраве относятся «с пониманием» к просьбам украинских коммерсантов возобновить работу, по причине эпидемиологической ситуации в стране не могут им максимально помочь.— Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей относительно полноценного открытия, но то, что касается эпидемиологической ситуации в Украине на сегодняшний день и тех мероприятий, которые проводятся, они не позволяют полноценного открытия этих заведений, — подытожил он.