Трое злоумышленников сбывали наркотическое средство каннабис через «закладки» на территории Харькова и области.

В январе текущего года в Управление противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что неизвестные с помощью мессенджера Telegram через Интернет-магазин продают наркотики.Для конспирации злоумышленники использовали электронные кошельки различных платежных систем, для вывода денежных средств - банковские карточки разных банков Украины. Кроме того, они постоянно меняли номера мобильных телефонов и мобильные терминалы, а также использовали другие методы и способы конспирации во избежание разоблачения правоохранительными органами их преступной деятельности.Наладил криминальный бизнес с четким распределением ролей всех членов группы 28-летний харьковчанин. Мужчина организовал канал поставки наркотического средства из интернет-магазина, в которой покупал наркотик крупными оптовыми партиями.Используя возможности почтового перевозчика, он получал посылки с каннабисом под видом бытовых товаров, вещей и игрушек. Участники группы фасовали наркотики и мелким оптом сбывали его по цене от 350 гривен за 1 грамм.Осуществлял фасовки и организовывал доставку наркотического средства потребителям почтовыми отправлениями 24-летний соучастник преступления.Разложением закладок занимался 21-летний молодой человек.По месту жительства 28-летнего организатора преступной группы правоохранители изъяли два мобильных телефона, которые «привязаны» к электронным кошелькам, банковские карточки, 15 сим-карт различных мобильных операторов, мобильный телефон с аккаунтом Интернет-магазина, перепиской с покупателями, фотографиями мест и адрес «закладок» и тому подобное.У соучастников преступления изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, электронные весы, а также наркотические средства.По результатам проведенных мероприятий деятельность Интернет-магазина полностью блокировано.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам и сообщении им о подозрении в совершении преступления.