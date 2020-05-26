Во время своего визита в Лозовской и Близнюковский районы, народный депутат передала местным больницам современное оборудование и средства защиты.

Во время рабочего визита в Харьковскую область, народный депутат Украины Юлия Светличная передала больницам Лозовой и Близнюковского района и современное медицинское оборудование, которое предназначено для работы в отделении реанимации и дезинфекции медицинских приборов.Так, медики Лозовской больницы получили от нардепа аппарат контролируемой гипотермии для реанимационного отделения RYMYDY, дезинфицирующую машину HOREV 2516A, а также многоразовые защитные маски.Также Светличная передала средства индивидуальной защиты в центр первичной медицины и Близнюковскую больницу.Справка:Аппарат контролируемой гипотермии RYMYDY решает основную проблему реаниматологии - продления периода обратимых изменений мозга, в том числе и при клинической смерти, от 5-7 минут до 30 - 45 минут и более при недостатке кислорода.Дезинфецирующая машины HOREV 2516A позволяет должным образом дезинфицировать разнообразное медицинское оборудование и инструменты, на которых могут оставаться возбудители опасных заболеваний.