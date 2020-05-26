В хостеле внедрена технология умный дом, которая полностью управляет всеми коммуникациями.
В Харькове открылся уникальный хостел, выполненный по авторскому дизайн-проекту: https://hostel.kharkiv.ua.
Хостел расположен в самом центре города на ул. Пушкинская в 50 м от метро Архитектора Бекетова.
В хостеле внедрена технология умный дом, которая полностью управляет всеми коммуникациями.
Всего 6 номеров по 4 человека, в том числе и женские номера.Три санузла и комфортная кухня со всей бытовой техникой и посудой.
При поселении всем гостям выдается электронный ключ, который открывает вход в хостел, комнату гостя, и его индивидуальный шкафчик.
Хостел уже получил множество положительных отзывов на Booking, а также наивысший рейтинг в Харькове 9.6 баллов.
С балкона открывается восхитительный вид на парк влюбленных с фонтаном.
По всем показателям на сегодня это лучший хостел в центре Харькова за сравнительно недорогую стоимость: 190 грн - 230 грн. Бронирование доступно через сайт, Booking и по телефону. Поселение - круглосуточно.