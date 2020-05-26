В хостеле внедрена технология умный дом, которая полностью управляет всеми коммуникациями.

По всем показателям на сегодня это лучший хостел в центре Харькова за сравнительно недорогую стоимость:

190 грн - 230 грн

. Бронирование доступно через сайт, Booking и по телефону. Поселение - круглосуточно.