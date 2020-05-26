Злоумышленник зашел в помещение учреждения с канистрой бензина, облил себя, кассовую зону, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету.

26 мая в 13:24 в ломбарде, расположенном на улице Людвига Свободы, сработала тревожная сигнализация. Дежурная пульта централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области немедленно передала информацию ближайшему экипажу полиции охраны.- Прибыв по указанному адресу, мы увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в​​ руках, - рассказал полицейский охраны Игорь Богуненко. - Времени на раздумья не было, поэтому мой напарник Денис Руденко сразу схватил гражданина за руки и мы вместе вывели его на улицу для выяснения обстоятельств происшествия.56-летний мужчина вел себя неадекватно, сопротивлялся и угрожал отомстить кассиру за нерабочий телефон, который он якобы купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.На место также выезжало руководство, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места, изъяли вещественные доказательства и записи с камер видеонаблюдения.Предварительно полицейские выяснили, что три дня назад мужчина приобрел в данном ломбарде мобильный телефон. 26 мая он решил его вернуть и пришел в учреждение. Работники ломбарда дали ему образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся и разлил на себя, пол и окошко помещения горючую жидкость из канистры, которую принес с собой.Завершить задуманное ему помешали сотрудники Управления полиции охраны, оперативно прибывшие на место срабатывания тревожной сигнализации.Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.